Harry e Meghan prossimi al divorzio? Parla il fratello della duchessa | “Lui non sorride più”

Il fratello maggiore di Megan Markle lancia pesanti insinuazioni sul futuro del matrimonio tra la duchessa e il principe Harry. Durante l'esperienza al GF Australia, Thomas Markle si lascia andare ad un commento schiacciante sulla relazione degli ex membri della royal family: "Harry e Meghan divorzieranno presto". Per ora la notizia non ha ricevuto nessuna conferma dalla coppia, tuttavia i rapporti turbolenti tra i fratelli Markle lasciano pensare a delle semplici insinuazioni senza fondamenta. L'attrice statunitense sembrerebbe essere sotto il mirino del gieffino, il quale ha commentato in maniera sgradevole i comportamenti della sorella per tutta la permanenza al GF.

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan Zara Tindall e il marito Mike, sono loro a coppia Royal più sexy La coppia Royal più sexy? A sorpresa, Zara Tindall e il marito Mike Chi se lo aspettava? A battere William e Kate, Harry e Meghan e tutte le altre coppie Royal inglesi sono Zara Tindall e il marito ex rugbista Mike. Loro sì che sanno essere romantici e non hanno paura di mostrarlo in pubblico di Emily Stefania ...

Harry contro Camilla: "Nel libro - bomba distrugge la sua immagine " Poi ha concluso: "Probabilmente questo silenzio è la dichiarazione di guerra di Meghan a Camilla". L'autobiografia di Harry mette in pericolo Camilla? La reputazione di Camilla, faticosamente ...

I fan di Harry e Meghan furiosi: «Quanta ipocrisia! per il principe Andrea nessuna bufera mediatica» Il Mattino Tradimento Meghan Markle, colpo di scena tra gli USA e la Royal Family Una situazione talmente al limite che ha portato all’allontanamento di Meghan e del marito, il principe Harry, dall’Inghilterra per andare a vivere in America. Nonostante questo la duchessa di Sussex ...

Harry ed Eugenia di York insieme, Meghan lo ha lasciato? Harry e la Principessa Eugenia di York, sono andati insieme al Super Bowl e con loro non c’era Meghan Markle. Tutti lo hanno trovato strano, lei è sempre attenta a mostrarsi in questi eventi, come mai ...

