Green pass | stadi | cinema | teatri | mascherine e visite in ospedale | le date del graduale addio alle restrizioni in Italia

Advertising

borghi_claudio : Qualcosa si muove. Se il M5S fosse coerente e votasse con noi emendamento per lo stop green pass con la fine dello… - borghi_claudio : Mi dicono dalla XII commissione che l'emendamento sulla fine del green pass assieme allo stato di emergenza il 31 m… - borghi_claudio : Vedo che stanno uscendo messaggi su green pass e stato di emergenza. E' solita propaganda. Sono i soliti ordini del… - Gio53272615 : RT @gallina_di: Campomenosi - Con fine emergenza, stop green pass e restrizioni (17.02.22) - MassiRibox : RT @nausica_77: Il green pass ha fornito alle persone mediocri l’opportunità di dare un senso alla propria esistenza. Ma chi ha la (s)fortu… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Per l'addio alsi dovrà attendere almeno fino al 15 giugno. Ma l'Italia che si allontana dalla pandemia e si avvicina all'estate è un Paese con qualche restrizione in meno: i dati hanno convinto governo e ...Mascherine al chiuso e, novità in vista: ma tra il Governo e gli esperti non c'è ancora piena unità di intenti. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa , ospite questa mattina di 24 Mattino su Radio 24, ha ...Griglia Timeline Grafo ...Dalla mappa dei locali no green pass alla mappa della Polizia Locale, il passo è stato piuttosto breve. Sono diversi gli esercizi commerciali sanzionati negli ultimi due giorni, per irregolarità ...