Gf Vip | la spiazzante confessione di Alex a Delia | «Quando usciamo | Sayonara Soleil»

(Di venerdì 18 febbraio 2022)Belli è pronto a tutto per riconquistare la moglie. Anche a rinnegare la sua amica specialeSorge. «Non c'è niente tra noi, siamo dentro 100 mq. Qesta roba...

Il Messaggero

Gf, Alex Belli pronto a tutto per Delia Alex ha portato la colazione a letto all'influencer ieri e si è lasciando andare a un pianto disperato. La Sorge tra carezze e coccole ha cercato di ...... un riavvicinamento tra mille dubbi L'ingresso di Alex Belli al Grande Fratelloha ... Una dichiarazione, sulla quale anche Alfonso Signorini si sofferma chiedendole il motivo . La scelta ...Alex Belli è pronto a tutto per riconquistare la moglie. Anche a rinnegare la sua amica speciale Soleil Sorge. «Non c'è niente tra noi, siamo dentro 100 mq. Qesta roba quando finisce ognuno a casa sua ...Alex Belli e la confessione choc di Delia Duran al Grande Fratello Vip: "Ho voglia di..." Delia Duran ed Alex Belli al GF Vip 6 si sono riavvicinati. E in ...