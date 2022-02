FBI 4 e FBI: International, anticipazioni 19 febbraio: una corsa contro il tempo (Di venerdì 18 febbraio 2022) FBI 4 e FBI: International tornano in onda il 19 febbraio con due episodi a dir poco adrenalinici. Gli episodi, intitolati rispettivamente Nella rete e Segreti, vedranno le squadre guidate da Maggie Bell e Scott Forrester lottare contro il tempo per ritrovare due donne prima che sia troppo tardi. I primi ricercheranno una donna di nome Charlotte e per riuscirci dovranno scavare nel suo matrimonio. I secondi, invece, dovranno trovare Bridget, una negoziatrice americana prima che possa rivelare segreti importanti sul nucleare. FBI 4, trama episodio 19 febbraio: Maggie Bell e la squadra cercano Charlotte Kincade Maggie Bell e Omar Zidan insieme al resto della squadra, dovranno indagare sulla scomparsa di Charlotte Kincade che verrà rapita dalla sua abitazione di periferia mentre suo marito Alex si ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) FBI 4 e FBI:tornano in onda il 19con due episodi a dir poco adrenalinici. Gli episodi, intitolati rispettivamente Nella rete e Segreti, vedranno le squadre guidate da Maggie Bell e Scott Forrester lottareilper ritrovare due donne prima che sia troppo tardi. I primi ricercheranno una donna di nome Charlotte e per riuscirci dovranno scavare nel suo matrimonio. I secondi, invece, dovranno trovare Bridget, una negoziatrice americana prima che possa rivelare segreti importanti sul nucleare. FBI 4, trama episodio 19: Maggie Bell e la squadra cercano Charlotte Kincade Maggie Bell e Omar Zidan insieme al resto della squadra, dovranno indagare sulla scomparsa di Charlotte Kincade che verrà rapita dalla sua abitazione di periferia mentre suo marito Alex si ...

