Draghi e lo scontro coi partiti: “Ho ricordato il mandato di Mattarella al governo. Un cambio di metodo? Bisogna chiedere anche a loro” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Avete visto che bravi ministri? È un bellissimo governo“. Così Mario Draghi dà il via alle domande nella conferenza stampa di presentazione dei provvedimenti su caro-bollette e superbonus, dopo gli interventi di Daniele Franco, Roberto Cingolani e Giancarlo Giorgetti. A chi gli fa notare che però dentro il “bellissimo governo” gli scontri politici sono ormai all’ordine del giorno, e chiede se ci sarà un incontro chiarificatore con i leader della maggioranza, il presidente del Consiglio risponde: “Sì, certamente, ma li vedo regolarmente, non devo fare uno sforzo particolare per vederli ora. C’è un lavoro continuo. Certo, c’è diversità di opinioni, ma la delega fiscale è stata approvata all’unanimità in Consiglio dei ministri ed è difficile cambiarla adesso“. A proposito della “strigliata” ai capidelegazione sui voti “ribelli” sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Avete visto che bravi ministri? È un bellissimo“. Così Mariodà il via alle domande nella conferenza stampa di presentazione dei provvedimenti su caro-bollette e superbonus, dopo gli interventi di Daniele Franco, Roberto Cingolani e Giancarlo Giorgetti. A chi gli fa notare che però dentro il “bellissimo” gli scontri politici sono ormai all’ordine del giorno, e chiede se ci sarà un incontro chiarificatore con i leader della maggioranza, il presidente del Consiglio risponde: “Sì, certamente, ma li vedo regolarmente, non devo fare uno sforzo particolare per vederli ora. C’è un lavoro continuo. Certo, c’è diversità di opinioni, ma la delega fiscale è stata approvata all’unanimità in Consiglio dei ministri ed è difficile cambiarla adesso“. A proposito della “strigliata” ai capidelegazione sui voti “ribelli” sul ...

Advertising

Marc852835993 : RT @DSant65: 'Garantite i voti'. Scontro tra #Draghi e i partiti di maggioranza. poi draghi va da #Mattarella a lamentarsi del Parlamento (… - mondobalneare : La proposta di istituire le gare entro il 2023 mette in imbarazzo Lega e Forza Italia, ma la maggioranza resta comp… - armandazzo : @claudiocerasa è pur vero che - via Mass Media e in Parlamento - #Draghi deve fare 'politica' anche alimentando lo… - gipsy1966 : RT @tempoweb: Scontro sul #Milleproroghe Governo in bilico SuperMario vede i Draghi #18febbraio - tempoweb : Scontro sul #Milleproroghe Governo in bilico SuperMario vede i Draghi #18febbraio -