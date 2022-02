Djokovic | ' Sogno l' oro olimpico L' Australia? Difficile dimenticare ma ci tornerò'

Advertising

Un conto aperto con l'Olimpiade da chiudere a Parigi 2024 e il desiderio di tornare a Melbourne per l'Australian Open. Il numero 1 del mondo Novakha parlato alla radio serba per disegnare i piani per il futuro. 'Una medaglia olimpica, in particolare l'oro, è sempre un grande desiderio' ha dichiarato il numero 1 del mondo che tornerà in ..."Una medaglia olimpica, in particolare l'oro, è sempre un grande desiderio", ha detto. "Voglio essere protagonista a Parigi nel 2024. Ho riavvolto più volte nel mia mente il match con Zverev ...BELGRADO (SERBIA) - Novak Djokovic è pronto a "tornare in pista" dopo il caso ... Durante un'intervista alla radiotelevisione serba, Nole ha rivelato di avere un sogno nel cassetto, quello di ...Dopo la "bufera Australian Open", Novak Djokovic fissa i nuovi obiettivi ... il numero uno del mondo guarda avanti e sogna l'oro olimpico. Il 34enne di Belgrado ha maldigerito il risultato di ...