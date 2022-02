Crisi ucraina, bombardamenti in corso sul fronte orientale. Lavrov: «Pochi progressi tra Usa e Russia» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Resta alta la tensione al confine tra Russia e ucraina, malgrado gli incessanti tentativi di mediazione delle diplomazie occidentali e russe. Da un lato i Paesi occidentali stanno cercando di intraprendere la via diplomatica per risolvere la Crisi nelle regioni del Donbass e del Lugansk, mentre l’Unione europea è in procinto di preparare, in caso di invasione russa dei territori ucraini, un pacchetto di sanzioni. Al contempo la Russia continua a rigettare le accuse che provengono da Occidente e, nel tentativo di aprire a una possibile soluzione diplomatica, come ribadito ieri dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov «tutti i problemi non verranno risolti finché non ci metteremo d’accordo su alcuni punti: è importante non togliere dal pacchetto alcune cose, tra cui il non allargamento a Est della ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Resta alta la tensione al confine tra, malgrado gli incessanti tentativi di mediazione delle diplomazie occidentali e russe. Da un lato i Paesi occidentali stanno cercando di intraprendere la via diplomatica per risolvere lanelle regioni del Donbass e del Lugansk, mentre l’Unione europea è in procinto di preparare, in caso di invasione russa dei territori ucraini, un pacchetto di sanzioni. Al contempo lacontinua a rigettare le accuse che provengono da Occidente e, nel tentativo di aprire a una possibile soluzione diplomatica, come ribadito ieri dal ministro degli Esteri russo Sergey«tutti i problemi non verranno risolti finché non ci metteremo d’accordo su alcuni punti: è importante non togliere dal pacchetto alcune cose, tra cui il non allargamento a Est della ...

