Covid oggi Lazio | dati e contagi del 18 febbraio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.375 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore nella regione Lazio su 59.147 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 10,70%. Secondo i dati del ministero della Salute sono 29 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.784 mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 165.

