Cosa dicono le immagini satellitari scattate ai confini dell’Ucraina (Di venerdì 18 febbraio 2022) C'è grande fermento di truppe e mezzi militari russi, soprattutto in Bielorussia, ma ottenere prove di una minaccia imminente non è così semplice Leggi su ilpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) C'è grande fermento di truppe e mezzi militari russi, soprattutto in Bielorussia, ma ottenere prove di una minaccia imminente non è così semplice

