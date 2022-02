Corteo studenti cambia percorso: tensione con Polizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Attimi di tensione nel corso della manifestazione studentesca a Roma, quando il Corteo che camminava su Via Cavour ha deviato improvvisamente in un vicolo per risalire verso Via Frangipane. Attualmente è in corso un dialogo tra studenti e forze di Polizia. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Attimi dinel corso della manifestazione studentesca a Roma, quando ilche camminava su Via Cavour ha deviato improvvisamente in un vicolo per risalire verso Via Frangipane. Attualmente è in corso un dialogo trae forze di. (Agenzia Dire)

