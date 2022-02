Combattimenti in Ucraina | 150mila soldati russi al confine Oggi vertice Biden | Ue e NATO | poi Draghi a Mosca

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Non si ferma l’escalation militare nell’Est dell’Europa, nonostante il frenetico lavoro diplomatico delle scorse settimane. Altra l’e laa, il cessate il fuoco è stato ripetutamente violato a partire da giovedì 17 febbraio, mentre le truppe russe non danno segno di ritirarsi. Come dichiarato dal Segretario della Difesa statunitense, la presenza russa al fronte sarebbe arrivata aunità. Tra il Cremlino e Washington continuano i contatti telefonici, ma l’evoluzione della crisirimane sul filo. Questa sera il presidente Joeparteciperà a uncon Ue eper discutere della reazione a un’eventuale invasione.in fiamme,al ...

