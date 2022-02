Chelsea, Tuchel: “Lukaku non mi ha deluso, ma potrebbe segnare di più” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Crystal Palace. L’allenatore si è soffermato sia su Romelu Lukaku e che sul portiere Kepa. Ecco le sue parole: “È bravissimo sia in allenamento che in partita, potrebbe essere il titolare. Non è perché abbiamo Mendy e non c’è bisogno di cambiare. Ma Kepa è eccezionale, non ci sono molti giocatori che avrebbero affrontato questa situazione come lo ha fatto lui. Posso dirgli solo grazie per quanto dà alla squadra. Lukaku? Credo ancora che possa segnare di più, perché l’ha sempre fatto. Potremmo aver bisogno di più pazienza rispetto a quello che pensavamo al momento del suo arrivo. Vogliamo mettere Romelu nelle migliori condizioni, vogliamo creare più occasioni, vogliamo che i ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico del, Thomas, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Crystal Palace. L’allenatore si è soffermato sia su Romelue che sul portiere Kepa. Ecco le sue parole: “È bravissimo sia in allenamento che in partita,essere il titolare. Non è perché abbiamo Mendy e non c’è bisogno di cambiare. Ma Kepa è eccezionale, non ci sono molti giocatori che avrebbero affrontato questa situazione come lo ha fatto lui. Posso dirgli solo grazie per quanto dà alla squadra.? Credo ancora che possadi più, perché l’ha sempre fatto. Potremmo aver bisogno di più pazienza rispetto a quello che pensavamo al momento del suo arrivo. Vogliamo mettere Romelu nelle migliori condizioni, vogliamo creare più occasioni, vogliamo che i ...

