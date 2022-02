Causio: «Dybala? Non credo in un divorzio con la Juve. Vlahovic è eccezionale» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Causio: «Vlahovic eccezionale. Dybala? È troppo innamorato della Juve». Le sue parole ai microfoni di Tuttosport Franco Causio ha parlato a Tuttosport per raccontare la sfida della Juventus a poche ore dal derby di Torino. Le sue parole: Causio – «Dopo FC7 e CR7, ora c’è DV7. Vlahovic è eccezionale, mi ha stupito il carattere: se non ne hai uno molto forte non fai 19 gol a Firenze, sapendo che poi saresti andato alla Juventus. Gli dico solo di non arrabbiarsi così platealmente quando sbaglia e di giocare di più per la squadra, visto che rispetto alla Fiorentina, la Juventus ha attaccanti con cui poter collaborare di più. Dybala? Diciamo che non sarei arrivato a questo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022): «? È troppo innamorato della». Le sue parole ai microfoni di Tuttosport Francoha parlato a Tuttosport per raccontare la sfida dellantus a poche ore dal derby di Torino. Le sue parole:– «Dopo FC7 e CR7, ora c’è DV7., mi ha stupito il carattere: se non ne hai uno molto forte non fai 19 gol a Firenze, sapendo che poi saresti andato allantus. Gli dico solo di non arrabbiarsi così platealmente quando sbaglia e di giocare di più per la squadra, visto che rispetto alla Fiorentina, lantus ha attaccanti con cui poter collaborare di più.? Diciamo che non sarei arrivato a questo ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Causio dice la sua su #Vlahovic e il rinnovo di #Dybala ?? - gilnar76 : Causio: «Vlahovic eccezionale. Dybala? È troppo innamorato della Juve» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Causio: «Vlahovic eccezionale. Dybala? È troppo innamorato della Juve» - - sportli26181512 : Causio: 'C'è grinta ma il Toro di una volta era un'altra cosa. Vlahovic eccezionale, con Dybala finisce così...': L… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Causio: 'Juve, Vlahovic è eccezionale, uno come Dybala non si porta in scadenza' -