Advertising

sportli26181512 : Borussia Dortmund, la scelta di Adeyemi: Tutto rimandato in estate, pur senza chiudere a possibili trasferimenti. L… - lookatbald : RT @semino14: Se Borussia Dortmund e Barcellona escono dall'Europa League e una squadra italiana quest'anno non vince l'Europa League, allo… - TomoriEnjoyer : Il Milan è il Bayern Monaco Il Lille è il Borussia Dortmund - persemprecalcio : ?? Il difensore del Borussia Dortmund, Mats #Hummels, ha raccontato i motivi del 2-4 contro il Rangers Glasgow in… - RenatoMaisani : RT @GoalItalia: Simbolo dei Rangers, con il Borussia Dortmund altro centro storico ?? Steve G e l'eredità di Falcao: la consacrazione del 'B… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Commenta per primo In cima alla lista dei desideri del Real Madrid c'è - come noto - il norvegese delErling Haaland . Ma la richiesta del club tedesco per il trasferimento dell'attaccante è di 75 milioni. Cifra che, secondo fonti spagnole, potrebbe ridursi con lo scambio di Luka ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il difensore del, Mats Hummels, ha parlato dopo la sconfitta contro i Rangers in Eruopa League. Il difensore del, Mats Hummels, ha parlato dopo la sconfitta contro i Rangers in ...Da parte sua Scamacca ha già dato la propria disponibilità a vestire la maglia nerazzurra e ha per questo rifiutato a gennaio l'offerta del Borussia Dortmund. L'affare è insomma apparecchiato e, a ...Per non è il caso di puntarci in questa giornata. 19ª giornata Euroleghe: le sorprese della Bundesliga Brandt (Borussia Dortmund) - Potrebbe timbrare il cartellino in un match comunque complicato. Lui ...