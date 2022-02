Bob | slittino | skeleton non cambia | vince sempre la Germania

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Vedendo quegli atleti scivolare sul ghiaccio nascono molte domande. Non hanno paura a lanciarsi con una slitta a 120 all’ora, senza freni? Quelli delloperché si annoiano così tanto che addirittura scendono con la testa in avanti e il mento a pochi centimetri dal ghiaccio? Il bob, che va come un missile, non è un po’ troppo largo per una pista così stretta? Ma soprattutto perché alla finela? Che lasia fortissima negli sport di scivolamento (o del budello, come è chiamata la pista di ghiaccio) è noto. Ma in questa edizione di Pechino i tedeschi hanno esagerato. Delle otto gare disputate finora ne hanno vinte sette: due ori su due nelloe quattro su quattro nello. Sono anche arrivati quattro argenti e un ...