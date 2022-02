Bimbo precipitato in un pozzo in Afghanistan: estratto morto, il cordoglio del Paese (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Bimbo precipitato in un pozzo in Afghanistan che era stato scavato nel villaggio in cui viveva, è morto. Ad annunciarlo è stato il segretario del vice premier del governo talebano, Abdullah Azzam, con un messaggio su Twitter. Haidar precipitato a 25 metri di profondità: i soccorsi Si chiamava Haidar il Bimbo che, due giorni fa, era scivolato in un pozzo profondo 25 metri in un remoto villaggio della provincia di Zabul. La vicenda ha avuto una grande copertura mediatica, soprattutto per via dei video fatti dai cittadini presenti e condivisi sui social media. Il piccolo, a quanto pare, era rimasto cosciente a lungo mentre si trovava nel pozzo: era in grado di parlare, sentire e muovere la parte superiore del corpo. Era riuscito ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilin uninche era stato scavato nel villaggio in cui viveva, è. Ad annunciarlo è stato il segretario del vice premier del governo talebano, Abdullah Azzam, con un messaggio su Twitter. Haidara 25 metri di profondità: i soccorsi Si chiamava Haidar ilche, due giorni fa, era scivolato in unprofondo 25 metri in un remoto villaggio della provincia di Zabul. La vicenda ha avuto una grande copertura mediatica, soprattutto per via dei video fatti dai cittadini presenti e condivisi sui social media. Il piccolo, a quanto pare, era rimasto cosciente a lungo mentre si trovava nel: era in grado di parlare, sentire e muovere la parte superiore del corpo. Era riuscito ...

