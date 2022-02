Autovettura in fiamme a San Giorgio, intervengono i Vigili del Fuoco (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio – Auto in fiamme questa sera in via Mazzini a San Giorgio del Sannio. Una Smart è stata gravemente danneggiata. Sul posto per spegnere l’incendio i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Le cause del rogo ora sono in corso di accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel Sannio – Auto inquesta sera in via Mazzini a Sandel Sannio. Una Smart è stata gravemente danneggiata. Sul posto per spegnere l’incendio idelche hanno messo in sicurezza l’area. Le cause del rogo ora sono in corso di accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

