Atp Rio de Janeiro 2022: un minuto di silenzio per ricordare i morti a causa delle inondazioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) In quel di Rio de Janeiro, dove è in corso un torneo Atp 500, è stato osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio del match Berrettini-Monteiro. Negli ultimi giorni, infatti, a nord della città di Rio si sono verificate delle inondazioni che hanno causato ben 134 morti e svariati dispersi. I due giocatori e tutti i presenti sulla Quadra Guga Kuerten si sono dunque raccolti in questo doveroso omaggio alle numerose vittime. SEGUI IL LIVE DI BERRETTINI-MONTEIRO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) In quel di Rio de, dove è in corso un torneo Atp 500, è stato osservato undiprima dell’inizio del match Berrettini-Monteiro. Negli ultimi giorni, infatti, a nord della città di Rio si sono verificateche hannoto ben 134e svariati dispersi. I due giocatori e tutti i presenti sulla Quadra Guga Kuerten si sono dunque raccolti in questo doveroso omaggio alle numerose vittime. SEGUI IL LIVE DI BERRETTINI-MONTEIRO SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atp #RiodeJaneiro 2022: un minuto di silenzio per ricordare i morti a causa delle inondazioni - sportface2016 : Segui il LIVE – #Berrettini-Monteiro 0-0, #Atp 500 #RiodeJaneiro 2022: RISULTATO in DIRETTA - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Rio de Janeiro 2022 - Matteo Berrettini fa il suo esordio da testa di serie #1! L’azzurro gioca… - infoitsport : BERRETTINI-MONTEIRO STANOTTE IN TV: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2022 - infoitsport : Atp Rio de Janeiro 2022: programma e ordine di gioco venerdì 18 febbraio -