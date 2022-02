(Di venerdì 18 febbraio 2022)Tv di17: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 16per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - tiscrivoquieora : La sera della super interazione spontanea in cucina,noi rimaste incollate alla tv perchè increduli. Gli autori l'i… - JJBell90 : RT @carmen_cupini: ?????? Soleil??@Barbara24367112Il @GrandeFratello ha perso gli ascolti ieri sera che soddisfazione ha fatto il 19,6 % fin… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 17 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale - Marameo0 : RT @RossellaDelGros: E intanto ieri Doc 29% e #gfvip 19% di ascolti! Ecco il ?? ha rotto le palle! Le ipocrisie hanno rotto le palle! Le Ing… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

... andata in onda, giovedì 17 febbraio 2022, i due coniugi Alex Belli e Delia Duran, si sono ... Ascoltami, allora tusolo una clip che viene tagliuzzata. E la dimostrazione che ho fatto io ...Dopo 15 giorni consecutivi, ' Brividi ' di Mahmood e Blanco è scesa sotto il milione digiornalieri per la prima volta, nella giornata di, con 961,145 streams. Ma il boom del brano trionfatore di Sanremo 2022 continua ed è clamoroso. Pezzo più passato tra le radio d'Italia ...Un periodo complesso per Spotify, che dopo aver acquisito – proprio ieri – Podsights e Chartable si ritrova ... essendo anche il podcast più ascoltato negli Stati Uniti (con una media di 11 milioni di ...La prima parte della serata di ieri, dalle 21.29 alle 23.33, è stata seguita da 13.572.000 spettatori con il 55,3% di share. La seconda, dalle 23.38 alle 24.50, è stata seguita da ...