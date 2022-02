Ambulanza con ferito a bordo va fuori strada e si schianta contro un albero: morto soccorritore del 118 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Forse a causa di un malore del conducente un mezzo del 118 è finito fuori strada terminando la sua corsa contro un albero. A bordo c’era anche un ferito soccorso poco prima Tremendo incidente stradale quello avvenuto nel pomeriggio del 18 febbraio nel territorio di Talamello, piccolo comune della provincia di Rimini, in Emilia Romagna. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Forse a causa di un malore del conducente un mezzo del 118 è finitoterminando la sua corsaun. Ac’era anche unsoccorso poco prima Tremendo incidentele quello avvenuto nel pomeriggio del 18 febbraio nel territorio di Talamello, piccolo comune della provincia di Rimini, in Emilia Romagna. L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanza con Autista del 118 muore sull'ambulanza a Talamello, si ipotizza malore L'uomo era alla guida dell'ambulanza con il ferito a bordo in viaggio verso l'ospedale di Novafeltria quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo che viaggiava in via ...

Sfascia l'ambulanza con una spranga: pretendeva un antidolorifico NapoliToday Rimini, l’ambulanza esce di strada con un ferito a bordo: morto l’autista Nel pomeriggio di oggi venerdì 17 febbraio l’autista di un’ambulanza è morto a Talamello, nell’entroterra di Rimini, dopo essere uscito fuori strada in via Archi. Dopo la morte dell ...

Autista del 118 muore sull'ambulanza a Talamello, si ipotizza malore L’uomo era alla guida dell’ambulanza con il ferito a bordo in viaggio verso l’ospedale di Novafeltria quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo che viaggiava a sirene ...

