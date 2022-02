6 motivi per cui l'alcol ti fa invecchiare più velocemente (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'alcol fa invecchiare più velocemente. Lo dice la scienza attraverso ogni tipo di ricerca e successivi studi di approfondimento che confermano gli effetti, a volte devastanti, degli alcolici sul fisico di chi beve troppo. Non fa male bere un bicchiere di vino una volta ogni tanto e si dice, addirittura, che possa avere degli effetti benefici, ma in generale l'alcol può causare ogni sorta di problemi al nostro organismo e la maggiore parte dei danni non si avverte fino a quando non è ormai troppo tardi. Moderare il consumo di alcol e ridurne la quantità è sempre la migliore idea per chi vuole restare in salute.Bere alcolici senza controllo porta a fare i conti con i dolorosi postumi di una sbronza, ad avere un rischio maggiore di malattie e problemi al fegato, senza ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'fapiù. Lo dice la scienza attraverso ogni tipo di ricerca e successivi studi di approfondimento che confermano gli effetti, a volte devastanti, degliici sul fisico di chi beve troppo. Non fa male bere un bicchiere di vino una volta ogni tanto e si dice, addirittura, che possa avere degli effetti benefici, ma in generale l'può causare ogni sorta di problemi al nostro organismo e la maggiore parte dei danni non si avverte fino a quando non è ormai troppo tardi. Moderare il consumo die ridurne la quantità è sempre la migliore idea per chi vuole restare in salute.Bereici senza controllo porta a fare i conti con i dolorosi postumi di una sbronza, ad avere un rischio maggiore di malattie e problemi al fegato, senza ...

Advertising

elio_vito : Spiace per Meloni e Salvini, e soprattutto spiace per le loro figlie, massima solidarietà, ma sono stat* proprio lo… - petergomezblog : Silvio Berlusconi non va in Tribunale a Monza per motivi di salute. Il pm: “Allo stadio è andato, è più stressante… - borghi_claudio : Stesso principio per emendamenti o o.d.g. che per i motivi più disparati non possono essere votati. Finisce sempre… - Penombra_90 : RT @pbipp02: Motivi per salvare Nathaly: 1. Ha demolito la Porronelli 2. Ha fatto crollare l'Impero. 3. Ha fatto piangere Mariaseimia (fig… - EnormousPao : RT @Debora92992943: Il #Vaticano non era contrario a #ReferendumEutanasia per motivi religiosi, ma per motivi economici. Solo chi ha intere… -