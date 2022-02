Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 19:45 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-Roma DOVE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN LENTA MA GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA E, AVANTI, TRA CASILINA E LA TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN USCITA. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO B E B1 INTERROTTO IL SERVIZIO PER UN GUASTO TECNICO. ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022)DEL 17 FEBBRAIOORE 19:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-DOVE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN LENTA MA GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA E, AVANTI, TRA CASILINA E LA TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN USCITA. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO B E B1 INTERROTTO IL SERVIZIO PER UN GUASTO TECNICO. ...

