Ultime Notizie Roma del 17-02-2022 ore 17 | 10

(Di giovedì 17 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno esteri in primo piano crisi Russia Ucraina Mosca c’è tutta la disponibilità a trovare una soluzione diplomatica l’ho detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del suo incontro con il capo della diplomazia sergej l’agro poi riferimento agli incontri avuti martedì a chi è il capo della Farnesina ha riferito che c’è dunque la disponibilità di entrambe le parti la pace è l’unica via che può condurci ad una stabilità duratura le armi devono lasciare in pace La diplomazia ha detto ancora Di Maio Aggiungendo che l’Italia è tra i paesi più attivi nella ricerca di una soluzione per evitare un conflitto avrebbe conseguenze devastanti per l’intero continente di maglia ha quindi ribadito che l’Italia lavora per una soluzione diplomatica e la crisi per evitare ...

Kiev: ribelli bombardano villaggio, l'Occidente condanni #usa #fed #luigi dimaio #biden #ucraino… - MediasetTgcom24 : Biden: 'Pensiamo Russia prepari azione sotto falsa bandiera' #ucraina #russia #mosca #usa - MediasetTgcom24 : Lavrov: l'escalation è solo nella mente dell'Occidente #usa #fed #luigi dimaio #biden #ucraino…

La chiede agli il ritiro di tutte le forze e le armi dal sud - est dell'Europa e dai Baltici. E aggiunge che gli Stati Uniti non hanno risposto alla richiesta russa di riportare in patria le e ...