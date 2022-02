Ucraina, Di Maio: “Lavoriamo a soluzione diplomatica per evitare ogni tipo di sanzione. Armi devono lasciare spazio a diplomazia” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Lavorando tutti insieme per una soluzione diplomatica significa evitare ogni tipo di sanzioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in conferenza stampa con il suo omologo Sergey Lavrov al termine del bilaterale a Mosca, rispondendo a chi gli chiedeva come si porrà il governo di Roma in caso di avanzamento delle sanzioni europee sulla crisi in Ucraina. Di Maio ha specificato che “le Armi devono lasciare lo spazio alla diplomazia”. “Deve prevalere necessariamente la diplomazia, il buon senso, strada maestra per evitare un conflitto che potrebbe generare conseguenze devastanti per l’intero continente”, ha aggiunto Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Lavorando tutti insieme per unasignificadi sanzioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, in conferenza stampa con il suo omologo Sergey Lavrov al termine del bilaterale a Mosca, rispondendo a chi gli chiedeva come si porrà il governo di Roma in caso di avanzamento delle sanzioni europee sulla crisi in. Diha specificato che “leloalla”. “Deve prevalere necessariamente la, il buon senso, strada maestra perun conflitto che potrebbe generare conseguenze devastanti per l’intero continente”, ha aggiunto Di ...

