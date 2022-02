Tensione crescente per l’Ucraina: ora sotto attacco hacker anche il Ministero della Difesa (Di giovedì 17 febbraio 2022) La guerra fra Ucraina e Russia sembrerebbe essere stata fortunatamente scongiurata ma le tensioni fra le due nazioni restano altissime, alla luce anche degli attacchi informatici avvenuti in quel di Kiev nelle scorse ore. Ucraina ‘hackerata’, 17/2/2022 – Computermagazine.itCome scrive Hdblog.it, numerose istituzioni ucraine sono state prese di mira durante un massiccio attacco informatico di tipo DDoS (Denial of Service). Nel mirino i siti del Ministero della Difesa e delle due banche PrivateBank e OschandBank, ma anche i siti del servizio di sicurezza e della polizia informatica ucraina. Come detto sopra, gli attacchi potrebbero essere stati portati a termine da hacker russi, fra i più “bravi” al mondo, ma come sempre ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) La guerra fra Ucraina e Russia sembrerebbe essere stata fortunatamente scongiurata ma le tensioni fra le due nazioni restano altissime, alla lucedegli attacchi informatici avvenuti in quel di Kiev nelle scorse ore. Ucraina ‘ata’, 17/2/2022 – Computermagazine.itCome scrive Hdblog.it, numerose istituzioni ucraine sono state prese di mira durante un massiccioinformatico di tipo DDoS (Denial of Service). Nel mirino i siti dele delle due bPrivateBank e OschandBank, mai siti del servizio di sicurezza epolizia informatica ucraina. Come detto sopra, gli attacchi potrebbero essere stati portati a termine darussi, fra i più “bravi” al mondo, ma come sempre ...

