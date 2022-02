Sci freestyle | chi è Simone Deromedis e che speranze ha nello skicross Una mina vagante di talento

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo la sfortunata gara femminile, con la brutta caduta di Lucrezia Fantelli e l’elizione ai quarti di finale di Jole Galli, l’Italia dellosi stringe intorno a, con la speranza di regalare spettacolo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro si presenta all’appuntamento come uno degli annunciati outsider della vigilia, desideroso di poter esprimere il proprio potenziale ai Giochi e di cercare il risultato di prestigio. L’azzurro ha un grandea disposizione, dovrà cercare di metterlo in luce nell’occasione più importante del quadriennio. Il 21enne ha scritto una pagina di storia un paio di mesi fa, quando è riuscito a riportare l’Italia sul podio in Coppa del Mondo: fu terzo in Val Thorens il 12 dicembre 2021. Due giorni dopo era arrivato un eccellente ...

Advertising

salvao12 : A chi frega sapere il risultato della partita di Hockey femminile mentre si giarda lo sci freestyle? Grandissimi i… - GustavoAndando : RT @AASIB_ONG: Foto dell'anno. Pechino Sci freestyle. Le medaglie argento e bronzo si abbracciano. Aleksandr Abramenko Ucraina ???? e Il'ja B… - theshieldofspo1 : Ecco le atlete medagliate nello ski cross femminile a #Beijing2022! #FreestyleSkiing // #Pechino2022 // #Olympics… - Perplexity_is : RT @TrentinoRussia: Foto dell'anno Pechino Sci freestyle le medaglie argento e bronzo si abbracciano. Aleksandr Abramenko Ucraina ???? e Il'j… - gs5654 : RT @TrentinoRussia: Foto dell'anno Pechino Sci freestyle le medaglie argento e bronzo si abbracciano. Aleksandr Abramenko Ucraina ???? e Il'j… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

In questa giornata l'Italia non è rappresentata nellomaschile - slopestyle e halfpipe - nel pattinaggio di figura femminile oltre che nell'hockey, dove si assegna il titolo dell'...Alle ore 7:00 c'è la combinata femminile dialpino: Federica Brignone è una grande specialista ... Arianna Fontana argento/ Short track 1500 m: oro Choi, medaglia n° 11 per l'azzurra Il...Si sono svolte, in mattinata, ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, le qualifiche dell'halfpipe maschile, disciplina dello sci freestyle; la finale, l'atto conclusivo, è in programma per doman ...Dopo la sfortunata gara femminile, con la brutta caduta di Lucrezia Fantelli e l'eliminazione ai quarti di finale di Jole Galli, l'Italia dello skicross si stringe intorno a Simone Deromedis, con la s ...