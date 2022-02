Paura Manchester City: aereo dirottato e possibile pericolo di vita (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’aereo che trasportava il Manchester City è stato dirottato a causa della tempesta Dudley Momenti di Paura per il Manchester City al ritorno dalla trasferta in Portogallo. L’aereo che trasportava Pep Guardiola e i calciatori dei citizens è stato costretto ad atterrare a Liverpool a causa della tempesta Dudley. Inoltre, il Met Office, il servizio metereologico nazionale, ha addirittura parlato di “possibile pericolo di vita” dopo aver diramato l’allarme per l’arrivo della violenta perturbazione. DICHIARAZIONE City– «Possiamo confermare che l’aereo che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’che trasportava ilè statoa causa della tempesta Dudley Momenti diper ilal ritorno dalla trasferta in Portogallo. L’che trasportava Pep Guardiola e i calciatori dei citizens è stato costretto ad atterrare a Liverpool a causa della tempesta Dudley. Inoltre, il Met Office, il servizio metereologico nazionale, ha addirittura parlato di “di” dopo aver diramato l’allarme per l’arrivo della violenta perturbazione. DICHIARAZIONE– «Possiamo confermare che l’che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti ...

Advertising

Mediagol : VIDEO Manchester City, paura in volo: l’aereo viene dirottato a Liverpool - zazoomblog : Manchester City che paura: la tempesta Dudley dirotta l'aereo su Liverpool. 'Possibile pericolo di vita&#… - sportli26181512 : Manchester City, che paura: la tempesta Dudley dirotta l'aereo su Liverpool. 'Possibile pericolo di vita': Attimi d… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Paura in volo per i Citizens, effettuato un atterraggio d'emergenza a Liverpool - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Paura in volo per i Citizens, effettuato un atterraggio d'emergenza a Liverpool -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Manchester Forti venti a Manchester, l'aereo del City viene dirottato Paura per il City di rientro dalla trasferta di Champions contro lo Sporting a Lisbona: "Confermiamo l'atterraggio a Liverpool dopo la deviazione", ha scritto il Manchester City sui social

Fare calcio oggi senza via di scampo La Juventus è stata preferita a Bayern, Manchester City, Atletico Madrid e Tottenham in quanto avrà ... quando si rimanda che cresce la paura.

Paura Manchester City: aereo dirottato e possibile pericolo di vita Calcio News 24 Manchester City, che paura: la tempesta Dudley dirotta l'aereo su Liverpool. 'Possibile pericolo di vita' 'Possiamo confermare che l'aereo che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti hanno costretto a una deviazione da Manchester', hanno ...

Paura Manchester City, la tempesta Dudley dirotta l'aereo: 'Possibile pericolo di vita' Non è stato un ritorno tranquillo per Pep Guardiola e i suoi uomini del Manchester City. Attimi di paura per Pep Guardiola e i suoi calciatori. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ha a ...

per il City di rientro dalla trasferta di Champions contro lo Sporting a Lisbona: "Confermiamo l'atterraggio a Liverpool dopo la deviazione", ha scritto ilCity sui socialLa Juventus è stata preferita a Bayern,City, Atletico Madrid e Tottenham in quanto avrà ... quando si rimanda che cresce la'Possiamo confermare che l'aereo che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti hanno costretto a una deviazione da Manchester', hanno ...Non è stato un ritorno tranquillo per Pep Guardiola e i suoi uomini del Manchester City. Attimi di paura per Pep Guardiola e i suoi calciatori. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ha a ...