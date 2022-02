MICHELLE IMPOSSIBLE: ESORDIO VINCENTE PER LA HUNZIKER. PARLA IL DIRETTORE DI CANALE 5 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ieri su CANALE 5, ESORDIO VINCENTE per “MICHELLE IMPOSSIBLE”. Il programma di MICHELLE HUNZIKER leader assoluto della serata in tv e sui social. Così una nota ufficiale di Mediaset. Il primo dei due appuntamenti speciali – il prossimo andrà in onda mercoledì prossimo, 23 febbraio – è stato seguito su CANALE 5 da 3.382.000 telespettatori totali pari a una share del 19.65% di share (19.9% sul target 15-64 anni). Nel corso della serata, lo show MICHELLE IMPOSSIBLE ha toccato picchi del 24.67% di share e 4.629.000 spettatori totali. Sui social il programma ha generato quasi 300.000 interazioni totali. In particolare, su Twitter, l’hashtag ufficiale #MICHELLEIMPOSSIBLE è stato sul gradino ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ieri su5,per “”. Il programma dileader assoluto della serata in tv e sui social. Così una nota ufficiale di Mediaset. Il primo dei due appuntamenti speciali – il prossimo andrà in onda mercoledì prossimo, 23 febbraio – è stato seguito su5 da 3.382.000 telespettatori totali pari a una share del 19.65% di share (19.9% sul target 15-64 anni). Nel corso della serata, lo showha toccato picchi del 24.67% di share e 4.629.000 spettatori totali. Sui social il programma ha generato quasi 300.000 interazioni totali. In particolare, su Twitter, l’hashtag ufficiale #è stato sul gradino ...

Advertising

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - m_hunziker : Alcuni indizi su quello che accadrà domani sera in prima serata su Canale5... Michelle Impossible pt. 1, ci siamo!… - RadioItalia : Quanti ?? per Eros e Michelle? Eros è stato ospite durante la prima serata del programma dell’ex moglie “Michelle… - UnDueTreBlog : Michelle Impossible – Prima puntata del 16/02/2022 – Il grande show di Michelle Hunziker su Canale 5. - buronjek : RT @RadioItalia: Quanti ?? per Eros e Michelle? Eros è stato ospite durante la prima serata del programma dell’ex moglie “Michelle Imposs… -