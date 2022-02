Love is in the Air, anticipazioni dal 19 al 25 febbraio 2022: luna di miele tesa per Eda e Serkan (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 19 al 25 febbraio 2022 ci svelano che finalmente Eda e Serkan potranno godersi la tanto sospirata luna di miele. Ma qualcosa turba la loro felicità. Vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi. Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 febbraio 2022 La festa di matrimonio di Eda e Serkan si rivela un momento magico per Kerem, che scopre finalmente che Pina non è fidanzata, e quel “tesoro” che le aveva sentito dire al telefono era in realtà rivolto al fratello gemello. Se Kerem sembra riacquistare fiducia per il suo futuro sentimentale, lo stesso non si può dire per Melek ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ledella soap turcais in The Air dal 19 al 25ci svelano che finalmente Eda epotranno godersi la tanto sospiratadi. Ma qualcosa turba la loro felicità. Vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.is in the Air,: trama puntate dal 19 al 25La festa di matrimonio di Eda esi rivela un momento magico per Kerem, che scopre finalmente che Pina non è fidanzata, e quel “tesoro” che le aveva sentito dire al telefono era in realtà rivolto al fratello gemello. Se Kerem sembra riacquistare fiducia per il suo futuro sentimentale, lo stesso non si può dire per Melek ...

