LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo sotto i 2? ai -60, Contte si prende il GPM (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 In testa ci sono anche oggi i QuickStep, ma questa Volta per Remco Evenepoel. 17.16 Il gruppo spinge in discesa, gap che si riduce a 1’44” ai -60 km. 17.07 Il primo a transitare al GPM è Tomas Connte, gruppo a 1’40”. 16.59 Si riduce il margine del gruppo, che si riporta sotto i 2?. 16.44 Salita molto lunga per i cinque di testa. 16.37 Inizia la salita che porta al GPM di terza categoria, gruppo ancora oltre i 2?. 16.28 Mancano ora 87 km al traguardo e il gruppo di tiene a distanza di 2’20”. 16.17 Mancano una trentina di chilometri al GPM di terza categoria di Pomba. 16.08 La prima salita è ancora lontana, il gruppo però non lascia spazio e si tiene a meno ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 In testa ci sono anchei QuickStep, ma questaper Remco Evenepoel. 17.16 Ilspinge in discesa, gap che si riduce a 1’44” ai -60 km. 17.07 Il primo a transitare al GPM è Tomas Connte,a 1’40”. 16.59 Si riduce il margine del, che si riportai 2?. 16.44 Salita molto lunga per i cinque di testa. 16.37 Inizia la salita che porta al GPM di terza categoria,ancora oltre i 2?. 16.28 Mancano ora 87 km al traguardo e ildi tiene a distanza di 2’20”. 16.17 Mancano una trentina di chilometri al GPM di terza categoria di Pomba. 16.08 La prima salita è ancora lontana, ilperò non lascia spazio e si tiene a meno ...

