LIVE Pattinaggio artistico, libero donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la polacca Kurakova risale la china! Valieva cerca l’oro “virtuale” (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51: Bene Doppio Axel+Triplo Toeloop, da rivedere il Triplo Flip, bene il Triplo Salchow, mano a terra sul Triplo Rittberger 12.49: Si chiude il secondo gruppo con la statunitense Karen Chen, di Freemont 21 anni, solo 13ma dopo il corto. Si allena a Colorado Springs sotto la guida di Tammy Gambill. E’ stata quarta ai Mondiali dello scorso anno, 11ma a PyeongChang. Si esibisce su un medley: Requiem for a Tower interpretata da Escala, arrangiata da Hugo Chouinard. Si esibisce su Butterfly Lovers (Violin Concerto) interpretata da Takako Nishizaki 12.48: La tedesca Nicole Schott, 14ma dopo il programma corto, totalizza nel libero un punteggio di 114.52 (56.28+60.24), totale di 177.65 che significa quinto posto provvisorio 12.45: Combatte la tedesca che paga una caduta sul triplo Flip, dove ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51: Bene Doppio Axel+Triplo Toeloop, da rivedere il Triplo Flip, bene il Triplo Salchow, mano a terra sul Triplo Rittberger 12.49: Si chiude il secondo gruppo con la statunitense Karen Chen, di Freemont 21 anni, solo 13ma dopo il corto. Si allena a Colorado Springs sotto la guida di Tammy Gambill. E’ stata quarta ai Mondiali dello scorso anno, 11ma a PyeongChang. Si esibisce su un medley: Requiem for a Tower interpretata da Escala, arrangiata da Hugo Chouinard. Si esibisce su Butterfly Lovers (Violin Concerto) interpretata da Takako Nishizaki 12.48: La tedesca Nicole Schott, 14ma dopo il programma corto, totalizza nelun punteggio di 114.52 (56.28+60.24), totale di 177.65 che significa quinto posto provvisorio 12.45: Combatte la tedesca che paga una caduta sul triplo Flip, dove ...

Advertising

Nerys__ : @TideAman Eccomi! Scusa il ritardo,sono in live per il pattinaggio eheh. Lascia stare: a me hanno detto che era co… - marcofantasiatw : RT @RaiSport: Questi gli appuntamenti per il resto della giornata olimpica. Pechino Live continua con @tommy_rai. Poi la combinata nordica… - RaiSport : Questi gli appuntamenti per il resto della giornata olimpica. Pechino Live continua con @tommy_rai. Poi la combina… - Nicola89144151 : 11:00 Pattinaggio Figura: Programma Libero F (Finale) 12:00 Combinata Nordica: Gara a Squadre (Fondo, 4x5 Km) Dire… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, corto donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Valieva, primo posto e pianto a dirotto! Scherba… -