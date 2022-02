Lille vs Metz: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Due squadre al di sotto delle aspettative in Ligue 1 in questa stagione si incontrano nella prima partita del fine settimana quando il Lille accoglie il Metz allo Stade Pierre-Mauroy venerdì 18 febbraio. La stentata difesa del titolo da parte dei campioni in carica li vede bloccati a metà classifica, mentre gli ospiti sono scesi in zona retrocessione lo scorso weekend. Il calcio di inizio di Lille vs Metz è previsto alle 21 Anteprima della partita Lille vs Metz: a che punto sono le due squadre? Lille Il Lille si è ripreso da un paio di settimane difficili – dove una sconfitta per 2-0 contro il Brest è stata seguita da una batosta per 5-1 contro il Paris Saint-Germain – con una vittoria lo scorso weekend. Les Dogues si sono recati a Montpellier ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 febbraio 2022) Due squadre al di sotto delle aspettative in Ligue 1 in questa stagione si incontrano nella prima partita del fine settimana quando ilaccoglie ilallo Stade Pierre-Mauroy venerdì 18 febbraio. La stentata difesa del titolo da parte dei campioni in carica li vede bloccati a metà classifica, mentre gli ospiti sono scesi in zona retrocessione lo scorso weekend. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilsi è ripreso da un paio di settimane difficili – dove una sconfitta per 2-0 contro il Brest è stata seguita da una batosta per 5-1 contro il Paris Saint-Germain – con una vittoria lo scorso weekend. Les Dogues si sono recati a Montpellier ...

