“Leonora Addio” di Paolo Taviani vince il Premio Fipresci al 72° Festival di Berlino (Di giovedì 17 febbraio 2022) Leonora Addio di Paolo Taviani vince il Premio Fipresci a Berlino. La giuria della Fédération Internationale de la Presse Cinématographique per il concorso della 72ma Berlinale, composta da René Marx (Francia), Anna Maria Pasetti (Italia) e Hsin Wang (Taiwan), ha assegnato il Premio a Paolo Taviani con la seguente motivazione. «Guidato dallo spirito libero del genio di Pirandello, il regista mescola poesia, malinconia, ma anche ironia, fantasia e letizia per raccontarci i misteri della vita, della morte e della memoria». Si tratta della prima partecipazione per il regista toscano alla kermesse berlinese dopo la vittoria dell’Orso d’oro nel 2012 con Cesare deve morire, diretto in coppia con il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 17 febbraio 2022)diil. La giuria della Fédération Internationale de la Presse Cinématographique per il concorso della 72ma Berlinale, composta da René Marx (Francia), Anna Maria Pasetti (Italia) e Hsin Wang (Taiwan), ha assegnato ilcon la seguente motivazione. «Guidato dallo spirito libero del genio di Pirandello, il regista mescola poesia, malinconia, ma anche ironia, fantasia e letizia per raccontarci i misteri della vita, della morte e della memoria». Si tratta della prima partecipazione per il regista toscano alla kermesse berlinese dopo la vittoria dell’Orso d’oro nel 2012 con Cesare deve morire, diretto in coppia con il ...

