Laura Chiatti: “Sono successe cose non belle, sono diventata ipocondriaca” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Da attrice vittima di pregiudizi alla vita privata, Laura Chiatti confessa su Grazia il suo desiderio di sentirsi libera ma anche l’ansia per chi ama e per se stessa, come e quando è diventata un po’ ipocondriaca. Prima del suo lavoro viene la famiglia, prima di tutti vengono i suoi figli, è così che Laura Chiatti si sente bene, se loro stanno bene. Racconta che si diverte quando recita ma che le piace ancora di più occuparsi dei suoi bambini, accompagnare a scuola Enea e Pablo, portarli poi alle attività extrascolastiche, prendersi cura di loro da sola quando è a casa. Riesce a gestire tutto, lo fa con Marco Bocci, di certo non critica chi si fa aiutare in modo costante. Allo stesso modo non vuole essere criticata, questo si intuisce anche dalle sue risposte ai commenti negativi che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 febbraio 2022) Da attrice vittima di pregiudizi alla vita privata,confessa su Grazia il suo desiderio di sentirsi libera ma anche l’ansia per chi ama e per se stessa, come e quando èun po’. Prima del suo lavoro viene la famiglia, prima di tutti vengono i suoi figli, è così chesi sente bene, se loro stanno bene. Racconta che si diverte quando recita ma che le piace ancora di più occuparsi dei suoi bambini, accompagnare a scuola Enea e Pablo, portarli poi alle attività extrascolastiche, prendersi cura di loro da sola quando è a casa. Riesce a gestire tutto, lo fa con Marco Bocci, di certo non critica chi si fa aiutare in modo costante. Allo stesso modo non vuole essere criticata, questo si intuisce anche dalle sue risposte ai commenti negativi che ...

