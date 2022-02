Italia-Russia, presto Draghi a Mosca per incontro con Putin (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Italia ha risposto “positivamente” all’invito rivolto dal presidente Vladimir Putin al premier Mario Daghi per una vista a Mosca e si sta lavorando con la controparte russa per trovare una data per un incontro il “prima possibile”. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine del suo incontro con l’omologo russo Sergei Lavrov. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’ha risposto “positivamente” all’invito rivolto dal presidente Vladimiral premier Mario Daghi per una vista ae si sta lavorando con la controparte russa per trovare una data per unil “prima possibile”. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine del suocon l’omologo russo Sergei Lavrov. L'articolo proviene daSera.

