Il crollo di Kamila Valieva: quel macigno chiamato doping distrugge i sogni della russa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Doveva essere un trionfo, doveva essere una favola dalle tinte bianche, blu e rosse, con i colori della bandiera russa e la durezza del ghiaccio. Si è trasformata in un incubo, quasi un film horror, quello che ha visto protagonista Kamila Valieva . A 15 anni e una medaglia d’oro appesa al collo ancora prima di lasciare la Russia. Super favorita, anche se si sa, nel pattinaggio può succedere di tutto, alle Olimpiadi può succedere di tutto. Ma qui la tecnica non c’entra nulla, i salti non hanno nulla a che fare con quello che oggi è successo sulla pista di pattinaggio a Pechino. Nulla c’entrano le prestazioni mostruose di chi è venuto prima. Il peso oggi, era tutto sulle spalle di Kamila. Puoi gareggiare ma se anche dovessi vincere una medaglia, ci sarà un asterisco al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 febbraio 2022) Doveva essere un trionfo, doveva essere una favola dalle tinte bianche, blu e rosse, con i coloribandierae la durezza del ghiaccio. Si è trasformata in un incubo, quasi un film horror,lo che ha visto protagonista. A 15 anni e una medaglia d’oro appesa al collo ancora prima di lasciare la Russia. Super favorita, anche se si sa, nel pattinaggio può succedere di tutto, alle Olimpiadi può succedere di tutto. Ma qui la tecnica non c’entra nulla, i salti non hanno nulla a che fare conlo che oggi è successo sulla pista di pattinaggio a Pechino. Nulla c’entrano le prestazioni mostruose di chi è venuto prima. Il peso oggi, era tutto sulle spalle di. Puoi gareggiare ma se anche dovessi vincere una medaglia, ci sarà un asterisco al ...

