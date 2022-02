Harry Potter e il Principe Mezzosangue: cast e curiosità del sesto capitolo della saga (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio 2022 su Italia1 va in onda la sesta avventura di Harry Potter e dei suoi amici maghi. La saga si avvicina al gran finale con la pellicola Harry Potter e il Principe Mezzosangue, nella quale il maghetto avrà un’arma in più per fronteggiare Voldemort dopo essere entrato in possesso del libro di pozioni appartenuto al cosiddetto misterioso Principe Mezzosangue. Nel libro ci sono scritti alcuni appunti sui più difficili intrugli magici ed incantesimi che lo aiuteranno mentre sia Albus Silente che Voldemort muovono le proprie pedine verso lo scontro finale. Scopri tutte le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio 2022 su Italia1 va in onda la sesta avventura die dei suoi amici maghi. Lasi avvicina al gran finale con la pellicolae il, nella quale il maghetto avrà un’arma in più per fronteggiare Voldemort dopo essere entrato in possesso del libro di pozioni appartenuto al cosiddetto misterioso. Nel libro ci sono scritti alcuni appunti sui più difficili intrugli magici ed incantesimi che lo aiuteranno mentre sia Albus Silente che Voldemort muovono le proprie pedine verso lo scontro finale. Scopri tutte le, ile la trama del film in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 ...

Gio_louxhaz : Daily reminder: Stasera alle 21:15 tuttx collegatx su Italia 1 a guardare Harry Potter e il principe mezzosangue - lxstboyss : stasera c'è harry potter e il principe mezzo sangue in tv?????????????????????????????????????????????? - ilgiornale : Sesto capitolo della saga dedicato al maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling, Harry Potter e il principe mezzosa… - 28alwaysyouotb : stasera guarderò harry potter e il principe mezzo sangue solo per la trama LA TRAMA: #harrypotter… - iammmartina_ : Chissà se stasera riuscirò a guardare Harry Potter in tv o sarò ancora qui collegata ad aspettare per sto cazzo di esame -