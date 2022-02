Genoa, è arrivata l’ora per il suo esordio: Blessin ha già deciso! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Genoa e Alexander Blessin possono finalmente puntare sull’acquisto forse più atteso di tutta quanta la campagna acquisti condotta dalla dirigenza del Grifone. Il giocatore ha dovuto saltare per un dolore improvviso la partita con la Salernitana, ma ora lo ha superato ed è pronto per il suo Genoa. Contro il Venezia, si candida per una maglia da titolare nella trequarti rossoblù. Genoa, finalmente Amiri: è arrivato il suo momento! Genoa, Amiri, debutto Nadien Amiri può finalmente debuttare con la sua nuova squadra, il Genoa. Il giocatore, arrivato proprio dal Bayer Leverkusen, ha dovuto saltare la Salernitana a causa di un’improvvisa gastroenterite. Secondo però PrimoCanale, il tedesco di origini afghane è pronto all’esordio: contro il Venezia dovrebbe essere ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ile Alexanderpossono finalmente puntare sull’acquisto forse più atteso di tutta quanta la campagna acquisti condotta dalla dirigenza del Grifone. Il giocatore ha dovuto saltare per un dolore improvviso la partita con la Salernitana, ma ora lo ha superato ed è pronto per il suo. Contro il Venezia, si candida per una maglia da titolare nella trequarti rossoblù., finalmente Amiri: è arrivato il suo momento!, Amiri, debutto Nadien Amiri può finalmente debuttare con la sua nuova squadra, il. Il giocatore, arrivato proprio dal Bayer Leverkusen, ha dovuto saltare la Salernitana a causa di un’improvvisa gastroenterite. Secondo però PrimoCanale, il tedesco di origini afghane è pronto all’: contro il Venezia dovrebbe essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa arrivata Serie A, 26giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche I neroverdi hanno vinto 7 delle 17 gare di Serie A contro i nerazzurri e solo contro Genoa e ... Cioffi si affida a Beto: l'unica doppietta in Serie A dell'attaccante è arrivata proprio contro la Lazio ...

Calvarese nello spogliatoio di Abisso: la procura indaga ... è diventato il nuovo consulente arbitrale del club giallorosso e la partita con il Genoa era di ... Alla Roma, tra l'altro, a tutto ieri non era ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale. ...

Genoa, effetto Blessin: Ekuban è diventato inamovibile Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, era vicino alla cessione durante il calciomercato invernale. Ciononostante, il calciatore 27enne è rimasto con la maglia rossoblù e, dopo un inizio di stagione da d ...

