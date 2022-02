Eto’o ha una nuova figlia… di 22 anni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il tribunale di primo grado numero 83 di Madrid ha dichiarato Samuel Eto’o di nuovo padre. Solo che la figlia ha già 22 anni. Si chiama Erika Do Rosario Nieves, ed è stata riconosciuta dalla giustizia spagnola figlia legittima dell’ex cattaccante di Inter e Barcellona. La donna aveva fatto causa a tanto – eventuale – padre nel 2018, perché nata da una relazione con una donna di nome Adileusa, che calciatore incontrò in una discoteca di Madrid nel 1997, quando il giocatore giocava nel Leganés. Nel febbraio 1998 la donna scoprì di essere incinta. Eto’o secondo la donna sparì, e non rispose più né al telefono né alle mail. La ragazza è nata nel 1999 all’ospedale della Fondazione Alarcón di Madrid, ed Eto’o, che giocava nell’Espanyol, non la riconobbe. La sentenza condanna l’ex calciatore al pagamento di un risarcimento ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il tribunale di primo grado numero 83 di Madrid ha dichiarato Samueldi nuovo padre. Solo che la figlia ha già 22. Si chiama Erika Do Rosario Nieves, ed è stata riconosciuta dalla giustizia spagnola figlia legittima dell’ex cattaccante di Inter e Barcellona. La donna aveva fatto causa a tanto – eventuale – padre nel 2018, perché nata da una relazione con una donna di nome Adileusa, che calciatore incontrò in una discoteca di Madrid nel 1997, quando il giocatore giocava nel Leganés. Nel febbraio 1998 la donna scoprì di essere incinta.secondo la donna sparì, e non rispose più né al telefono né alle mail. La ragazza è nata nel 1999 all’ospedale della Fondazione Alarcón di Madrid, ed, che giocava nell’Espanyol, non la riconobbe. La sentenza condanna l’ex calciatore al pagamento di un risarcimento ...

