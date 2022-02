Elisabeth Hölzl | la prima retrospettiva per i 60 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabeth Hölzl

... una nuova opportunità di confronto: il lascito di Gina Thusek, conservato nell'archivio di Palais Mamming Museum a Merano, si trasforma in un'occasione di memoria e ispirazione per. ...Sarà questo il caso, ad esempio, della mostra con cui si aprirà il programma espositivo di quest'anno, Eliografie, incomplete curata da Ursula Schnitzer , in cuiè stata ...