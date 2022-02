Davide Astori, in tre a processo con l’accusa di aver falsificato un certificato medico (Di giovedì 17 febbraio 2022) A processo per falso in relazione a un certificato medico nell’inchiesta per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo di Udine poche ore prima della partita. Il rinvio a giudizio è stato disposto nei confronti del professore Giorgio Galanti, direttore della Medicina dello Sport dell’Aou di Careggi e già condannato con rito abbreviato in primo grado per omicidio colposo, del medico dello sport Loira Toncelli e di Pietro Amedeo Modesti, succeduto a Galanti nell’incarico e accusato di distruzione di atto vero. l’accusa è relativa alla presunta falsificazione di un certificato medico per un esame a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Aper falso in relazione a unnell’inchiesta per la morte di, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo di Udine poche ore prima della partita. Il rinvio a giudizio è stato disposto nei confronti del professore Giorgio Galanti, direttore della Medicina dello Sport dell’Aou di Careggi e già condannato con rito abbreviato in primo grado per omicidio colposo, deldello sport Loira Toncelli e di Pietro Amedeo Modesti, succeduto a Galanti nell’incarico e accusato di distruzione di atto vero.è relativa alla presunta falsificazione di unper un esame a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. ...

