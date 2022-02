Cor Veleno, Tre Allegri Ragazzi Morti e Metal Carter, fuori A me di Roma piace il rap (Di giovedì 17 febbraio 2022) A me di Roma piace il rap feat. Metal Carter è il secondo brano del nuovo progetto musicale nato dall’incontro tra Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti Esce oggi giovedì 17 febbraio, per La Tempesta Dischi e Artist First, A me di Roma piace il rapfeat. Metal Carter, secondo brano del nuovo progetto musicale nato dall’incontro tra Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti; dopo La Gente Libera (http://lnk.to/LaGenteLibera), pubblicato a inizio dicembre, prosegue così il percorso verso la pubblicazione ormai prossima dell’album frutto di questa inedita collaborazione artistica. A me di Roma ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022) A me diil rap feat.è il secondo brano del nuovo progetto musicale nato dall’incontro tra Core TreEsce oggi giovedì 17 febbraio, per La Tempesta Dischi e Artist First, A me diil rapfeat., secondo brano del nuovo progetto musicale nato dall’incontro tra Core Tre; dopo La Gente Libera (http://lnk.to/LaGenteLibera), pubblicato a inizio dicembre, prosegue così il percorso verso la pubblicazione ormai prossima dell’album frutto di questa inedita collaborazione artistica. A me di...

