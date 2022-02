Calendario Olimpiadi 2022 oggi: programma 18 febbraio, orari, tv, italiani in gara, streaming (Di venerdì 18 febbraio 2022) oggi venerdì 18 febbraio va in scena la quattordicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno cinque eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: halfpipe femminile e skicross maschile per lo sci freestyle, 1000 metri maschili per lo speed skating, mass start maschile e femminile per il biathlon. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Calendario Olimpiadi Pechino 2022: orari giornalieri, tv, programma, streaming Di seguito il programma dettagliato, tutti gli orari, il Calendario completo, il palinsesto tv/streaming, gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)venerdì 18va in scena la quattordicesima giornata delleInvernali di Pechino. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno cinque eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: halfpipe femminile e skicross maschile per lo sci freestyle, 1000 metri maschili per lo speed skating, mass start maschile e femminile per il biathlon. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete.Pechinogiornalieri, tv,Di seguito ildettagliato, tutti gli, ilcompleto, il palinsesto tv/, gli ...

Advertising

andreastoolbox : Olimpiadi invernali oggi, il calendario e le gare in programma il 17 febbraio | Sky Sport - infoitsport : Calendario Olimpiadi 2022 oggi: programma 17 febbraio, orari, tv, italiani in gara, streaming - zazoomblog : Calendario Olimpiadi 2022 oggi: programma 17 febbraio orari tv italiani in gara streaming - #Calendario #Olimpiadi… - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: A Pechino sta per iniziare il Day 13 ?????? Scopri il programma completo: - infoitsport : Calendario Olimpiadi 17 febbraio: orari, programma, tv, streaming, tutte le finali e gli italiani in gara -