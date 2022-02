Atalanta-Olympiacos 2-1, Gasperini: “Fiduciosi ma qualificazione non chiusa” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Le partite in Europa sono sempre difficili. Trovi squadra leader nei loro campionati, con giocatori che hanno colpi e capacità e possono fare gol in qualsiasi momento. Siamo migliorati a fine primo tempo, e finalmente abbiamo trovato i gol da calcio d’angolo ad aiutarci. Ad Atene troveremo un ambiente caldo, avremo la possibilità di giocare una partita migliore. Oggi abbiamo turnato un po’, mentre la settimana prossima avremo un giorno in più per recuperare. Abbiamo fiducia, ma non è chiusa“. Così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky al termine di Atalanta-Olympiacos 2-1. Il tecnico degli orobici ha parlato anche dei numerosi infortuni, a cui si è aggiunto Muriel: “È un momentaccio per noi. Quest’anno andiamo a periodi: a settembre/ottobre avevamo tutti i difensori fuori, ora gli attaccanti… Cerchiamo di ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Le partite in Europa sono sempre difficili. Trovi squadra leader nei loro campionati, con giocatori che hanno colpi e capacità e possono fare gol in qualsiasi momento. Siamo migliorati a fine primo tempo, e finalmente abbiamo trovato i gol da calcio d’angolo ad aiutarci. Ad Atene troveremo un ambiente caldo, avremo la possibilità di giocare una partita migliore. Oggi abbiamo turnato un po’, mentre la settimana prossima avremo un giorno in più per recuperare. Abbiamo fiducia, ma non è“. Così Gian Pieroai microfoni di Sky al termine di2-1. Il tecnico degli orobici ha parlato anche dei numerosi infortuni, a cui si è aggiunto Muriel: “È un momentaccio per noi. Quest’anno andiamo a periodi: a settembre/ottobre avevamo tutti i difensori fuori, ora gli attaccanti… Cerchiamo di ...

