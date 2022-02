3 motivi per guardare Halt and Catch Fire (anche se non riuscirai a guardarla) (Di giovedì 17 febbraio 2022) Otto anni dopo la prima messa in onda, il serial dedicato ai computer e allo spirito della Silicon Valley è ancora introvabile in Italia. Tranne che su Rai Play, qualche volta e solo per pochi giorni Leggi su repubblica (Di giovedì 17 febbraio 2022) Otto anni dopo la prima messa in onda, il serial dedicato ai computer e allo spirito della Silicon Valley è ancora introvabile in Italia. Tranne che su Rai Play, qualche volta e solo per pochi giorni

Advertising

elio_vito : Spiace per Meloni e Salvini, e soprattutto spiace per le loro figlie, massima solidarietà, ma sono stat* proprio lo… - borghi_claudio : Stesso principio per emendamenti o o.d.g. che per i motivi più disparati non possono essere votati. Finisce sempre… - PlayStationIT : Principali motivi di hype per Stray: ?? Un’ambientazione cibernetica e suggestiva ?? Un mistero da risolvere ??????… - airportman75 : @Cicciodicastri @_Morik92_ Io sono di Torino e sì negli anni 80 era certamente sentito in città (come credo ancora… - Stefano3145 : @SantanaMaester @Leroimichel3 @repubblica Sono stati arrestati per quali motivi? Quali leggi avrebbero infranto? Se… -