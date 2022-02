1277 nuovi contagi e 9 decessi. Dati 17 febbraio 2022

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.381 tamponi molecolari sono stati rilevati 434, con una percentuale di positività del 6,80%. Sono inoltre 10.067 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 843 casi (8,37%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 23, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 368. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (18,40%), seguita da quella 50-59 anni (15,74%) e da quella 30-39 anni (14,64%). Nella giornata odierna si registrano idi 9 persone: una donna di 103 anni di Udine (deceduta in una Rsa), una donna di 94 anni di Palmanova (deceduta in una ...

UDINE. Giovedì 17 febbraio in Friuli Venezia Giulia su 6.381 tamponi molecolari sono stati rilevati 434 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,80%. Sono inoltre 10.067 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 843 casi (8,37%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 23, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 368. Scendono di oltre mille unità le persone in quarantena: sono 11182. I decessi complessivamente sono pari a 4.684, con la seguente suddivisio ...