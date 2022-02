Vuelta a Andalucia 2022 | Herregodts sfrutta l’attendismo del gruppo e vince in fuga la prima tappa

Advertising

NFrangipani : Due figli di Euskadi nella Top 10. Grande gara la Vuelta a Andalucia. - SpazioCiclismo : Rune Herregodts approfitta di un gruppo che fa male i conti e vince la prima tappa della #68RdS - Pelamity : Che bello poter dire, per questa prima tappa frizzantina della Vuelta a Andalucia, le tre parole più belle del ciclismo: 'arriva la fuga' - Johnpatriota016 : RT @Tiz_CyclingLive: Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2022 – Stage 1 [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2022 – Stage 1 [LIVE STREAM] -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta Andalucia

...00 SNOOKER Welsh Open " Qualificazioni (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+) 11:30 CICLISMO, 1a tappa (Ubrique - Iznajar, 200.7 km) ( Diretta tv su Eurosport 2 e ...Allo stesso modo, ci occuperemo di Fortunato con l'idea di ottenere una buona classifica generale in unaa Andalucía che sarà molto dura. Non ci sono giorni facili, il percorso prevede sempre ...Nel mercoledì in cui il grande ciclismo si trasferisce nella penisola iberica (in partenza pure la Volta ao Algarve nell’attiguo Portogallo), lo splendore dell’Andalusia accoglie ... che si è preso la ...Si apre con un risultato a sorpresa la Vuelta a Andalucia 2022, breve corsa a tappe iberica di inizio stagione in preparazione delle grandi classiche primaverili. È stato infatti Rune Herregodts ...