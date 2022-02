Volley femminile, A1 2022: tutto facile per Scandicci e Busto Arsizio nei recuperi della tredicesima giornata (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Due incontri nella serata per quanto riguarda la Serie A1 2022 di Volley al femminile: sono andati in scena i recuperi per la tredicesima giornata che hanno visto i successi delle due squadre favorite. A Firenze Scandicci si riporta in vetta alla classifica (agguantata a quota 43 punti Monza, che ha una partita in meno) soffrendo in un paio di parziali ma vincendo in ogni caso agevolmente per 3-1 (25-17, 20-25, 25-17, 29-27) sulle toscane. Eccezionale per le padrone di casa la performance di Sylvia Nwakalor, autrice di 28 punti. Tra le ospiti brillano Ekaterina Antropova ed Elena Pietrini (18 e 15 punti). Successo nettissimo invece in casa per l’UYBA Volley Busto Arsizio che batte per 3-0 (25-23, 25-16, 25-12) Cuneo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Due incontri nella serata per quanto riguarda la Serie A1dial: sono andati in scena iper lache hanno visto i successi delle due squadre favorite. A Firenzesi riporta in vetta alla classifica (agguantata a quota 43 punti Monza, che ha una partita in meno) soffrendo in un paio di parziali ma vincendo in ogni caso agevolmente per 3-1 (25-17, 20-25, 25-17, 29-27) sulle toscane. Eccezionale per le padrone di casa la performance di Sylvia Nwakalor, autrice di 28 punti. Tra le ospiti brillano Ekaterina Antropova ed Elena Pietrini (18 e 15 punti). Successo nettissimo invece in casa per l’UYBAche batte per 3-0 (25-23, 25-16, 25-12) Cuneo, ...

