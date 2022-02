(Di mercoledì 16 febbraio 2022)cambia nome per un rebranding atteso e annunciato. A partire da oggi 16 febbraio la multinazionale statunitense si chiamerà. Sarà nota ai più come “”. L’obiettivo è di rendere il nome più semplice e anche richiamare il canale streaming+, scommessa della società di prodotti editoriali. Ad annunciare ufficialmente la data del cambio di rotta, ieri, sono stati i vertici aziendali durante una conferenza ufficiale con investors e supporters. L’annuncio dei vertici diDurante l’annuncio del rebranding, i vertici dici hanno tenuto a sottolineare che la “sostanza” dei prodotti offerti dal canale non cambierà. Queste, le parole esatte: L’iconica aziendae merita un nome ...

Advertising

tuttopuntotv : ViacomCBS diventa Paramount Global: ecco numeri da record #viacomCBS #Paramount - MFolletti : Media evolution ?? ViacomCBS diventa #Paramount Global e potenzia l’offerta streaming. Strategia: ricchezza di conte… - Claplaz : Un polo audiovisivo che non prende pace: si chiamava Viacom, poi da un paio di anni ViacomCbs, ora cambia di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : ViacomCBS diventa

e-duesse

Paramount Global. Il gruppo Usa dell'entertainment ha annunciato il cambio di nome, effettivo dal prossimo 16 febbraio, a sottolineare l'importanza sempre più strategica delle ...... il canale dedicato a Catfish sulla piattaformaCatfish - Love at First Swipe con il meglio ... Pluto TV è il servizio di televisione lineare in streaming di: basta collegarti al sito ...ViacomCBS cambia nome e diventa Paramount (Paramount Global). “Paramount è un’idea: una promessa di essere i migliori”, ha dichiarato ShariRedstone, Non-Executive Chair del board del gruppo media.Con questo in mente, come annunciamo oggi al nostro evento per gli investitori, ViacomCBS diventerà Paramount Global, o, più semplicemente, Paramount“ hanno affermato il CEO Bob Bakish e la presidente ...