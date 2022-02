Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 21-25 Febbraio 2022: Nuovi turbamenti per Serena e Filippo! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 21 a venerdì 25 Febbraio 2022 e anteprime prossime storyline. Un ritorno per Serena… Anticipazioni Un Posto al Sole: una visita doppiamente inattesa provoca parecchi turbamenti in Niko e Susanna e in Filippo e Serena. Franco ascolta il racconto di Katia su Giovanni, ma… continua a non fidarsi della donna. Nel frattempo, Guido nota che Mariella gli sta nascondendo qualcosa di grave… Ci aspettano appuntamenti ricchissimi di colpi di scena! Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 21 Febbraio a venerdì 25 ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)UnalTramada lunedì 21 a venerdì 25e anteprime prossime storyline. Un ritorno perUnal: una visita doppiamente inattesa provoca parecchiin Niko e Susanna e in Filippo e. Franco ascolta il racconto di Katia su Giovanni, ma… continua a non fidarsi della donna. Nel frattempo, Guido nota che Mariella gli sta nascondendo qualcosa di grave… Ci aspettano appuntamenti ricchissimi di colpi di scena! LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 21a venerdì 25 ...

